 Beşiktaş'ta Karabükspor mesaisi – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Beşiktaş'ta Karabükspor mesaisi

    Beşiktaş'ta Karabükspor mesaisi

    Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptığı bildirildi.

    Milli takımlarında bulunan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Pepe, Ricardo Quaresma, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar'ın idmanda yer almadığı ifade edildi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:12
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