Beşiktaş'ta Karabükspor mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yaptığı bildirildi.
Milli takımlarında bulunan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz, Pepe, Ricardo Quaresma, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar'ın idmanda yer almadığı ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:12
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Trabzonspor'da Aykut Demir'e ihtar
Toplam 1
Yorum
Yakup Böyle topçulara yıllardır boşuna para verildi ben 50 yaşındayım bundan daha iyi top oynarım bunun nesine para verdiler
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 27
Yorum
Enda Mevcut durumda önümüzdeki 5 yıl şampiyon olmamız imkansız bi mucize gerçekleşmez ise.31 yaşındayım en son ne zaman Ş.ligi oynadık hatırlamam
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Son karar Güneş'in
Toplam 10
Yorum
Enda Futbolcu deil kasap yanlız kendi kendisinin kasabı başkasına zararı yok. senede 1 maç yapar geri kalan dönemde sakatlıklarla boğuşur.
Beşiktaş'ta Karabükspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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