Beşiktaş Vida kararını verdi
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferini devre arasına bıraktı.
Transfer sezonunun bitmesine günler kala Beşiktaş, Domagoj Vida ile ilgili kararını verdi.
Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Beşiktaş, Vida transferini şimdilik askıya aldı.
Siyah Beyazlılar, Dinamo Kiev'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transferden vazgeçti.
Ancak Hırvat oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, devre arasında oyuncunun sözleşmesi bitince imzayı attıracak.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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