 Beşiktaş, Karabükspor'u çalıştı – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Beşiktaş, Karabükspor'u çalıştı

    Beşiktaş, Karabükspor'u çalıştı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı futbolcular, ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

    Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın son bölümünde, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

    Sakatlığı geçen Adriano Correia'nın yanı sıra milli takımlarından dönen Quaresma, Pepe ve Atiba Hutchinson, antrenmanda yer aldı.

    Quaresma ile Anderson Talisca, idmanın ardından serbest vuruş çalışması yaptı.

    Milli takımlarında bulunan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Matej Mitrovic, Gary Medel, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise salonda çalıştı.

    Siyah-beyazlı takım, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:57
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