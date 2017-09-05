 35 atarım dedi daha siftahı yok – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    35 atarım dedi daha siftahı yok

    35 atarım dedi daha siftahı yok

    Yeni transfer Alvaro Negredo’nun, siyah-beyazlı formayı giydiği ilk gün verdiği “Bu sezon 35 gol atarım” sözü Beşiktaş taraftarını heyecanlandırırken, yıldız forvetin bugüne kadar gösterdiği performans ise şaşkınlık yarattı.

    Henüz uyum sürecini atlatamadığı gözlenen 32 yaşındaki İspanyol golcünün, ilk kez 90 dakika forma giydiği Kayserispor hazırlık maçındaki futbolu da otoritelerden geçer not alamadı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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