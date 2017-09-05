35 atarım dedi daha siftahı yok
Yeni transfer Alvaro Negredo’nun, siyah-beyazlı formayı giydiği ilk gün verdiği “Bu sezon 35 gol atarım” sözü Beşiktaş taraftarını heyecanlandırırken, yıldız forvetin bugüne kadar gösterdiği performans ise şaşkınlık yarattı.
Henüz uyum sürecini atlatamadığı gözlenen 32 yaşındaki İspanyol golcünün, ilk kez 90 dakika forma giydiği Kayserispor hazırlık maçındaki futbolu da otoritelerden geçer not alamadı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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