Türkiye’nin en iyisiyiz!

Beşiktaş Başkanı Orman, “Şüphesiz Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahibiz Gurur duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız” dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol takımının Türkiye'deki en iyi kadroya sahip olduğunu savundu. Orman, "Son iki sezonun şampiyonu unvanıyla yeni sezona yine iddialı bir şekilde başladık. Şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. takımımızın başında olmasından gurur duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız. Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa'da da önemli zaferler elde edeceğimize gönülden inanıyorum" dedi.



Kulüp olarak tanınırlıklarının çok arttığını dile getiren Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. 'Come to Beşiktaş' sloganıyla hazırlanan videolar, 1.5 milyardan fazla görüntülendi. adımı z zirvede yazacak Çin Devlet Televizyonu, Vodafone Park'tan ve müzemizden canlı yayınlar yaptı. Tek arzumuz, birlik ve beraberlik içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan Beşiktaşımızın adını zirveye yazdırmak."