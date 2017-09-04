Türkiye’nin en iyisiyiz!
Beşiktaş Başkanı Orman, “Şüphesiz Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahibiz Gurur duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız” dedi
Kulüp olarak tanınırlıklarının çok arttığını dile getiren Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. 'Come to Beşiktaş' sloganıyla hazırlanan videolar, 1.5 milyardan fazla görüntülendi. adımı z zirvede yazacak Çin Devlet Televizyonu, Vodafone Park'tan ve müzemizden canlı yayınlar yaptı. Tek arzumuz, birlik ve beraberlik içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan Beşiktaşımızın adını zirveye yazdırmak."
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
-
Arda Fener'e gidecek
Toplam 5
Yorum
gs ardanın futbolcu olarak dönmesini istemesemde gs den baska yerde olmayacagınada adım gibi eminim
-
‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 2
Yorum
Yak yak yak Aga bee :(
-
Az daha sabır
Toplam 2
Yorum
fenerr hocalık konusunda cok yetersiz ve pasifsin bunu anla artık defans futbolu grup ve elemeli turnuvalarda uygun olabilir ama ligde olmuyo görrr
Türkiye’nin en iyisiyiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.