 Taraftar yıldırıyor – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Taraftar yıldırıyor

    Taraftar yıldırıyor
    Beşiktaşlı genç yıldız , siyah- beyazlı kulübe karşı rakip olarak oynamanın çok zor olduğu söyleyerek, "Daha önce Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı rakip olarak oynamıştım ve inanın Beşiktaş'a karşı oynamak çok zor. Eğer rakipseniz taraftarın o baskısı sizi öyle bir yıldırıyor ki, hele ilk on beş dakika felaket oluyor. Neyse ki artık bu formayı giyerek gururla o taraftarın mutluluğu için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

    TÜM KULÜPLERE ÖRNEK OLMALI
    Orkan, takım içindeki ortamın tüm kulüplere örnek olabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın içine girince ne kadar büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu daha iyi anlıyorsun. Beşiktaş'ta herkes o kadar sıcak ve samimi davranıyor ki. Bazılarını zaten Almanya'dan da tanıyordum ve hepsiyle de aram şu anda çok iyi. Bence bizim takımdaki arkadaşlık ortamı tüm kulüplere örnek olmalı."

    Asist yoksa uyku da yok
    Orkan Çınar, asist yaptığı sürece mutlu olabileceğini aktararak şu ifadeleri kullandı: "Gol attırırsam mutlu olurum, attıramazsam o gece zor uyurum. Ama takımım galipse sıkıntı yok."
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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