Taraftar yıldırıyor
TÜM KULÜPLERE ÖRNEK OLMALI
Orkan, takım içindeki ortamın tüm kulüplere örnek olabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın içine girince ne kadar büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu daha iyi anlıyorsun. Beşiktaş'ta herkes o kadar sıcak ve samimi davranıyor ki. Bazılarını zaten Almanya'dan da tanıyordum ve hepsiyle de aram şu anda çok iyi. Bence bizim takımdaki arkadaşlık ortamı tüm kulüplere örnek olmalı."
Asist yoksa uyku da yok
Orkan Çınar, asist yaptığı sürece mutlu olabileceğini aktararak şu ifadeleri kullandı: "Gol attırırsam mutlu olurum, attıramazsam o gece zor uyurum. Ama takımım galipse sıkıntı yok."
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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