 Sivas, Veli’ye talip – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sivas, Veli’ye talip

    Sivas, Veli’ye talip
    BEŞİKTAŞ'ta yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma şansı bulamayan için Sivasspor harekete geçti. İç Anadolu ekibi, bu hafta içerisinde Siyah-Beyazlı kulüp ile görüşerek tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Samet Aybaba'nın da eski öğrencisi olan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 2 karşılaşmaya çıkabildi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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