 Şenol Güneş haklı çıktı! – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    haklı çıktı!

    Şenol Güneş haklı çıktı!

    Milli maç arasında 'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı özel maçta yeni transferleri oynatmadığı için eleştirilen tecrübeli hocanın haklılığı ve 'in performansları sonrası ortaya çıktı.

    Yeni transferleri ilk 11'de sahaya sürmediği için eleştirilen teknik Direktörü , Kayserispor'la oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında tecrübeli hocanın haklılığı açık bir şekilde görüldü.

    Hem Alvaro hem de Jeremain vasatın altında bir performans sergilerken siyah-beyazlı yöneticiler, "Şenol Güneş, formayı hazır ve en iyi olana veriyor. Yeni transferleri oynatmamasının bir nedeni varmış. Kayserispor maçında iki futbolcunun da tam hazır olmadığını gördük" ifadelerini kullandılar.

    Caner: Seriye bağlamalıyız

    Beşiktaş Dergisi'nin Eylül ayı sayısında kapak konusu olan Caner Erkin, "İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız. Asist ve orta yapma konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok, gol attırmayı seviyorum" dedi. Caner, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yerine UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini de vurguladı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş haklı çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.