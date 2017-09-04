Şenol Güneş haklı çıktı!
Milli maç arasında Beşiktaş'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı özel maçta yeni transferleri oynatmadığı için eleştirilen tecrübeli hocanın haklılığı Negredo ve Lens'in performansları sonrası ortaya çıktı.
Yeni transferleri ilk 11'de sahaya sürmediği için eleştirilen Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'la oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında tecrübeli hocanın haklılığı açık bir şekilde görüldü.
Hem Alvaro Negredo hem de Jeremain Lens vasatın altında bir performans sergilerken siyah-beyazlı yöneticiler, "Şenol Güneş, formayı hazır ve en iyi olana veriyor. Yeni transferleri oynatmamasının bir nedeni varmış. Kayserispor maçında iki futbolcunun da tam hazır olmadığını gördük" ifadelerini kullandılar.
Caner: Seriye bağlamalıyız
Beşiktaş Dergisi'nin Eylül ayı sayısında kapak konusu olan Caner Erkin, "İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız. Asist ve orta yapma konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok, gol attırmayı seviyorum" dedi. Caner, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yerine UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini de vurguladı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:12
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Mircea fiyasko!
Toplam 12
Yorum
ozi türk futbolu yabancılarla daha çok gelişcek.ligde kalite oldu. türklerde kadroya girmek için çalışcak.çalışana milli forma
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 56
Yorum
Özgür Fb yi senin kafan batardı sacma sapan transferler fahiş ücretler tabiki batarsın rvp ribas guıza topuz potuk ozan ve volkan en basitleri
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 56
Yorum
bekir boyraz sayın aziz yıldırım ,bu kulübü transfer yapamayacak noktaya kim getirdi? Yönetime yeni mi geldiniz.
Şenol Güneş haklı çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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