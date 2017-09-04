Şenol Güneş haklı çıktı!

Yeni transferleri ilk 11'de sahaya sürmediği için eleştirilen Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'la oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında tecrübeli hocanın haklılığı açık bir şekilde görüldü.



Hem Alvaro Negredo hem de Jeremain Lens vasatın altında bir performans sergilerken siyah-beyazlı yöneticiler, "Şenol Güneş, formayı hazır ve en iyi olana veriyor. Yeni transferleri oynatmamasının bir nedeni varmış. Kayserispor maçında iki futbolcunun da tam hazır olmadığını gördük" ifadelerini kullandılar.



Caner: Seriye bağlamalıyız



Beşiktaş Dergisi'nin Eylül ayı sayısında kapak konusu olan Caner Erkin, "İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız. Asist ve orta yapma konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok, gol attırmayı seviyorum" dedi. Caner, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yerine UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini de vurguladı.