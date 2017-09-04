 Pepe, Beşiktaşlıları korkuttu – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Pepe, Beşiktaşlıları korkuttu

    Pepe, Beşiktaşlıları korkuttu

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi. Portekiz'in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada Beşiktaş'ın yıldız ismi Pepe hava topu mücadelesinde kaşı açıldı.

    Portekiz'in 1-0 üstünlüğü ile biten maçta Beşiktaşlıları korkutan bir an yaşandı. Sezon başında takıma dahil edilen yıldız savunmacı Pepe, karşılaşmanın 30. dakikasında Macar futbolcu Tamas Priskin ile hava topu mücadelesine çıktı. Portekizli futbolcu Priskin'in dirsek darbesiyle yerde kaldı. Macar futbolcu kırmızı kart görürken, Pepe kanlar içinde yerde kaldı. Beşiktaş'ın savunmacısı tedavisinin ardından oyuna kaldığı yerden devam etti.

    Siyah beyazlıların diğer yıldızı Quaresma ise oyuna 86. dakikada dahil oldu.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:22
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