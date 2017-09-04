Pepe, Beşiktaşlıları korkuttu
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi. Portekiz'in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada Beşiktaş'ın yıldız ismi Pepe hava topu mücadelesinde kaşı açıldı.
Portekiz'in 1-0 üstünlüğü ile biten maçta Beşiktaşlıları korkutan bir an yaşandı. Sezon başında takıma dahil edilen yıldız savunmacı Pepe, karşılaşmanın 30. dakikasında Macar futbolcu Tamas Priskin ile hava topu mücadelesine çıktı. Portekizli futbolcu Priskin'in dirsek darbesiyle yerde kaldı. Macar futbolcu kırmızı kart görürken, Pepe kanlar içinde yerde kaldı. Beşiktaş'ın savunmacısı tedavisinin ardından oyuna kaldığı yerden devam etti.
Siyah beyazlıların diğer yıldızı Quaresma ise oyuna 86. dakikada dahil oldu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:22
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Benfica'dan RVP için 4 milyon euro
Toplam 4
Yorum
ddedde Aziz : sakatmış belgeleri gizlemişler diyor. insana sormazlarmı ozaman 3 senedir takımı forvetsiz bıraktın taraftarı kandırdın...
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 16
Yorum
yuru selcuguda al yanina.
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Muslera'dan Melo açıklaması
Toplam 1
Yorum
gs sevdadır elinizdekiler seneye oynamadı mı çok ararsınız ardayı arda 3 5 maç oynasa forma girer oynardı 2 3 yıl. yazık oldu gs düşmanları sizi.
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