Pektemek’e izin çıkmadı

İlk günden bu yana Mustafa Pektemek'in gönderilmesine karşı çıkan teknik direktör Şenol Güneş, golcü oyuncu için artık yönetimin kapısını çalmamasını istedi. Tecrübeli teknik adam UEFA'ya zaten Alvaro Negredo ve Cenk Tosun'la beraber sadece 3 forvet bildirdiklerini ve kadrolarının sadece 21 kişi olduğunu hatırlattı. Bu dakikadan sonra 21 kişilik kadrodan hiç kimsenin gönderilmemesini istedi.