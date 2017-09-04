 Paşa gibi olmasın – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Paşa gibi olmasın

    Paşa gibi olmasın
    Geçen sezon Karabükspor karşısında 1 galibiyet 1 yenilgi alan Beşiktaş'ta, kolları sıvadı. Karabük'ün sezona çok iyi başladığını yardımcıları ile paylaşan Güneş, milli takım dönüşü bu konuyu oyuncularına anlatacak. Kasımpaşa maçından önce de oyuncularına benzeri uyarılarda bulunan Güneş'in korktuğu başına gelmişti. Her zaman ters gelen Kasımpaşa, Beşiktaş'a sezonun ilk puan kaybını tattırmıştı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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