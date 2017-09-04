Fikret Orman'dan birlik mesajı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün bayramlaşma töreninde konuştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu sezon mücadele edecekleri tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.
Siyah-beyazlı kulüpte Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park tarihi kapı girişinde bulunan fuaye alanında yapıldı.
Törene, kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra kulüp üyeleri ile bazı branşlardan altyapı sporcuları katıldı.
Beşiktaş camiasının bayramını kutlayan Orman, yeni bir sezona başladıklarını dile getirerek, "Herkes bunun heyecanı içerisinde. Bütün camiamızın yeni sezonu hayırlı olsun. Bütün branşlarda mücadele veren takımlarımıza hayırlı sezonlar diliyorum." dedi.
Fikret Orman, yer aldıkları tüm branşlarda zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Her geçen gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi daha da kenetlendirmeli. Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu sezonu da tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.
Orman, törende kulüp üyeleri ve sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:03
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 n diaye fernando belhanda gsyın bu sene yaptıgı en iyi 3 trasfer bence gomiste iyi ama öle aman aman degil bu 3 oyuncu sayesnde o kadar gol
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 belhandada süpelerin mi var abi görmüyon mu yaptıklarını atletik hızlı dikine gidyor defansa yardım da var n diaye fernando belhanda
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 42
Yorum
GS TARAFTARI EMREYİ GS DÜŞMANI yaptınız sıra Ardaya mı geldi.Üç maç oynadılar diye sol kanat Tolga veya Rodrigeze emanet edilirmi.Yarın prfrmnsları düşerse o zaman görşrüz
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