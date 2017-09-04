 Fikret Orman'dan birlik mesajı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'dan birlik mesajı

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan birlik mesajı

    Başkanı , kulübün bayramlaşma töreninde konuştu.

    Kulübü Başkanı , bu sezon mücadele edecekleri tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

    Siyah-beyazlı kulüpte Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park tarihi kapı girişinde bulunan fuaye alanında yapıldı.

    Törene, kulüp başkanı 'ın yanı sıra kulüp üyeleri ile bazı branşlardan altyapı sporcuları katıldı.

    camiasının bayramını kutlayan Orman, yeni bir sezona başladıklarını dile getirerek, "Herkes bunun heyecanı içerisinde. Bütün camiamızın yeni sezonu hayırlı olsun. Bütün branşlarda mücadele veren takımlarımıza hayırlı sezonlar diliyorum." dedi.

    Fikret Orman, yer aldıkları tüm branşlarda zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Her geçen gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi daha da kenetlendirmeli. Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu sezonu da tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

    Orman, törende kulüp üyeleri ve sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:03
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