 Denys Boyko’ya Porto’dan teklif – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    ’ya Porto’dan teklif

    Denys Boyko’ya Porto’dan teklif

    Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Boyko'ya teklif var.

    Casillas'a iyi bir alternatif arayan Porto'nun, Ukraynalı kaleciye talip olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin istediği bonservis bedelinden vazgeçmesi durumunda Porto'nun Boyko'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi. Bu arada Franco'ya ise Meksika'dan da bir talip olduğu ve 700 bin euro önerileceği iddia edildi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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