Denys Boyko’ya Porto’dan teklif

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden Boyko'ya teklif var.

Casillas'a iyi bir alternatif arayan Porto'nun, Ukraynalı kaleciye talip olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin istediği bonservis bedelinden vazgeçmesi durumunda Porto'nun Boyko'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi. Bu arada Franco'ya ise Meksika'dan da bir talip olduğu ve 700 bin euro önerileceği iddia edildi.