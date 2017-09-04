 Demba Ba’dan ayrılık mesajı! – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    ’dan ayrılık mesajı!

    Demba Ba’dan ayrılık mesajı!
    Senegalli yıldız , Beşiktaş defterinin kapandığını ifade etti. Türkiye'den kopmayacağını dile getiren Demba Ba, "Herkes benim Türkiye'yi ve insanlarını ne kadar çok sevdiğimi biliyor. İlk günden itibaren birbirimizi sevdik. Artık Türkiye'de bulunmayacak olsam da iki hafta önce Türkiye'deydim" diyerek siyah- beyazlı formayı bu sezon giyemeyeceğini ima etti.

    HESAP VERECEKLER
    Bu arada Hac ibadeti için gittiği Mekke'de bulunan Demba Ba, Arakan'daki katliam için "Yeryüzünde 1 buçuk milyar Müslüman yaşıyor, harekete geçilmemesi durumunda tüm Müslümanlar bunun hesabını verecek. Hiçbir ülkenin Arakan için yapmadığını Türkiye yapıyor" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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