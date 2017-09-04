Beşiktaş'ta son hedef

Son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Bacary Sagna için flaş bir iddia geldi.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın 34 yaşındaki sağ beke teklif yapmak için hazırlandığını yazdı. Leicester City'nin de ilgilendiği Sagna'nın Türkiye'den gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi.

Öte yandan ESPN de Sagna ile ilgilenen kulüpler arasında Torino, Benfica, Sporting ile birlikte Beşiktaş'ı da gösterdi.

Oyuncu sağ bekte ve savunmanın göbeğinde forma giyebiliyor.

