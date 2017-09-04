Beşiktaş'ta son hedef
İngiliz basını, Beşiktaş'ın bonservisi elinde olan Bacary Sagna'ya teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
Son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Bacary Sagna için flaş bir iddia geldi.
İngiliz basını, Beşiktaş'ın 34 yaşındaki sağ beke teklif yapmak için hazırlandığını yazdı. Leicester City'nin de ilgilendiği Sagna'nın Türkiye'den gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi.
Öte yandan ESPN de Sagna ile ilgilenen kulüpler arasında Torino, Benfica, Sporting ile birlikte Beşiktaş'ı da gösterdi.
Oyuncu sağ bekte ve savunmanın göbeğinde forma giyebiliyor.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:57
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Mircea fiyasko!
Toplam 9
Yorum
Özgür Emre mor yusuf yazıcı ve cengiz ünder milli takımımızın beyni olmalı tabi ki bunu yapacak beyni olan bi hoca lazım lucescu ile bu iş olmaz
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Başakşehir hazırlıkları sürdü
Toplam 5
Yorum
FBLİ SALİH UÇANA STOCHA ,M TOPAL, OZAN TUFAN KADAR ŞANS VERDİNMİ SATTIN ONLARI AYKIT,ALEXSİN ÖĞRENCİSİDİ DİYE SATTIN,SENDEN T DİREKTÖR OLUNMAZ
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Az daha sabır
Toplam 5
Yorum
bekliyoruz. kovulduğun yere tekrar gelmek senin hatan..çekeceksin. alexin de ah-ı üzerin de.
Beşiktaş'ta son hedef haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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