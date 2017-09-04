 Beşiktaş'ta son hedef – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'ta son hedef

    Beşiktaş'ta son hedef

    İngiliz basını, 'ın bonservisi elinde olan Bacary 'ya teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

    Son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Bacary için flaş bir iddia geldi.

    İngiliz basını, 'ın 34 yaşındaki sağ beke teklif yapmak için hazırlandığını yazdı. Leicester City'nin de ilgilendiği Sagna'nın Türkiye'den gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi.

    Öte yandan ESPN de Sagna ile ilgilenen kulüpler arasında Torino, Benfica, Sporting ile birlikte Beşiktaş'ı da gösterdi.

    Oyuncu sağ bekte ve savunmanın göbeğinde forma giyebiliyor.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:57
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