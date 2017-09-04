 Beşiktaş Vida kararını verdi – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş Vida kararını verdi

    Beşiktaş Vida kararını verdi

    Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferini devre arasına bıraktı.

    Transfer sezonunun bitmesine günler kala Beşiktaş, Domagoj Vida ile ilgili kararını verdi.

    Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Beşiktaş, Vida transferini şimdilik askıya aldı.

    Siyah Beyazlılar, Dinamo Kiev'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transferden vazgeçti.

    Ancak Hırvat oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, devre arasında oyuncunun sözleşmesi bitince imzayı attıracak.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:54
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