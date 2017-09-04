Beşiktaş Vida kararını verdi
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferini devre arasına bıraktı.
Transfer sezonunun bitmesine günler kala Beşiktaş, Domagoj Vida ile ilgili kararını verdi.
Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Beşiktaş, Vida transferini şimdilik askıya aldı.
Siyah Beyazlılar, Dinamo Kiev'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transferden vazgeçti.
Ancak Hırvat oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, devre arasında oyuncunun sözleşmesi bitince imzayı attıracak.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:54
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Mircea fiyasko!
Toplam 9
Yorum
Özgür Emre mor yusuf yazıcı ve cengiz ünder milli takımımızın beyni olmalı tabi ki bunu yapacak beyni olan bi hoca lazım lucescu ile bu iş olmaz
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Az daha sabır
Toplam 5
Yorum
bekliyoruz. kovulduğun yere tekrar gelmek senin hatan..çekeceksin. alexin de ah-ı üzerin de.
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 6
Yorum
guiza gelmeden bağırdık buradan guiza diye.
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