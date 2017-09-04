Beşiktaş Juventus'lu yıldızın peşinde
Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Stephan Lichtsteiner'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta Andreas Beck'in Stuttgart'a gönderilmesinin ardından sağ bek için alterntif arayışları sürüyor. Bu bölge için Gökhan Gönül'ü kullanan Beşiktaş, uzun maratonda kadro derinliği yaratmak istiyor.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Stephan Lichtsteiner'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Beşiktaş ve Juventus yönetimi arasındaki ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, birkaç gün içinde transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.
Lichtsteiner, Juventus'un UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almıyor. Geçtiğimiz sezon Dani Alves'in arkasında bekleyen İsviçreli futbolcu Serie A'd yalnızca iki maçta forma giydi.
33 yaşındaki futbolcu Juventus kariyerinde 229 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol 28 asistlik katkı verdi.
Beşiktaş öte yandan bu mevki için Gençlerbirliği'nin 24 yaşındaki oyuncusu Ahmet Oğuz'la ilgileniyor.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:46
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 n diaye fernando belhanda gsyın bu sene yaptıgı en iyi 3 trasfer bence gomiste iyi ama öle aman aman degil bu 3 oyuncu sayesnde o kadar gol
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 belhandada süpelerin mi var abi görmüyon mu yaptıklarını atletik hızlı dikine gidyor defansa yardım da var n diaye fernando belhanda
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 42
Yorum
GS TARAFTARI EMREYİ GS DÜŞMANI yaptınız sıra Ardaya mı geldi.Üç maç oynadılar diye sol kanat Tolga veya Rodrigeze emanet edilirmi.Yarın prfrmnsları düşerse o zaman görşrüz
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