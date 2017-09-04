Beşiktaş Juventus'lu yıldızın peşinde

Beşiktaş'ta Andreas Beck'in Stuttgart'a gönderilmesinin ardından sağ bek için alterntif arayışları sürüyor. Bu bölge için Gökhan Gönül'ü kullanan Beşiktaş, uzun maratonda kadro derinliği yaratmak istiyor.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Stephan Lichtsteiner'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Beşiktaş ve Juventus yönetimi arasındaki ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, birkaç gün içinde transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.

Lichtsteiner, Juventus'un UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almıyor. Geçtiğimiz sezon Dani Alves'in arkasında bekleyen İsviçreli futbolcu Serie A'd yalnızca iki maçta forma giydi.

33 yaşındaki futbolcu Juventus kariyerinde 229 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol 28 asistlik katkı verdi.







Beşiktaş öte yandan bu mevki için Gençlerbirliği'nin 24 yaşındaki oyuncusu Ahmet Oğuz'la ilgileniyor.