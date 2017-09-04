 Beşiktaş Juventus'lu yıldızın peşinde – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Juventus'lu yıldızın peşinde

    Beşiktaş Juventus'lu yıldızın peşinde

    'ın Juventus forması giyen 'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

    'ta Andreas Beck'in Stuttgart'a gönderilmesinin ardından sağ bek için alterntif arayışları sürüyor. Bu bölge için Gökhan Gönül'ü kullanan Beşiktaş, uzun maratonda kadro derinliği yaratmak istiyor.

    İtalyan basını, Beşiktaş'ın 'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Beşiktaş ve Juventus yönetimi arasındaki ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, birkaç gün içinde transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.

    Lichtsteiner, Juventus'un UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almıyor. Geçtiğimiz sezon Dani Alves'in arkasında bekleyen İsviçreli futbolcu Serie A'd yalnızca iki maçta forma giydi.

    33 yaşındaki futbolcu Juventus kariyerinde 229 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol 28 asistlik katkı verdi.



    Beşiktaş öte yandan bu mevki için Gençlerbirliği'nin 24 yaşındaki oyuncusu Ahmet Oğuz'la ilgileniyor.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Juventus'lu yıldızın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.