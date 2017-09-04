 Atiba'ya büyük onur – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    'ya büyük onur

    Atiba'ya büyük onur

    Hutchinson, 2016 Kanada Yılın oyuncusu seçildi. 5. kez ödülün sahibi olan Atiba bir yıl aradan sonra tekrar milli formayı giydi.

    Beşiktaşlı Hutchinson bir aradan sonra Kanada Milli Takımı ile sahaya çıktı. Jamaika'yı 2-0 yendikleri karşılaşmada 33 numaralı formayı terleten ve kaptanlık pazubandı takan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu tirbünlerin sevgi gösterileriyle karşılaştı.

    Karşılaşma öncesi siyah beyazlı futbolcuya 2016 Kanada Yılın futbolcusu ödülü de takdim edildi.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:50
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