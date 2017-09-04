Atiba'ya büyük onur
Atiba Hutchinson, 2016 Kanada Yılın oyuncusu seçildi. 5. kez ödülün sahibi olan Atiba bir yıl aradan sonra tekrar milli formayı giydi.
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson bir aradan sonra Kanada Milli Takımı ile sahaya çıktı. Jamaika'yı 2-0 yendikleri karşılaşmada 33 numaralı formayı terleten ve kaptanlık pazubandı takan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu tirbünlerin sevgi gösterileriyle karşılaştı.
Karşılaşma öncesi siyah beyazlı futbolcuya 2016 Kanada Yılın futbolcusu ödülü de takdim edildi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:50
-
Benfica'dan RVP için 4 milyon euro
Toplam 4
Yorum
ddedde Aziz : sakatmış belgeleri gizlemişler diyor. insana sormazlarmı ozaman 3 senedir takımı forvetsiz bıraktın taraftarı kandırdın...
-
Arda Fener'e gidecek
Toplam 16
Yorum
yuru selcuguda al yanina.
-
Muslera'dan Melo açıklaması
Toplam 1
Yorum
gs sevdadır elinizdekiler seneye oynamadı mı çok ararsınız ardayı arda 3 5 maç oynasa forma girer oynardı 2 3 yıl. yazık oldu gs düşmanları sizi.
Atiba'ya büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.