Atiba'ya büyük onur

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson bir aradan sonra Kanada Milli Takımı ile sahaya çıktı. Jamaika'yı 2-0 yendikleri karşılaşmada 33 numaralı formayı terleten ve kaptanlık pazubandı takan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu tirbünlerin sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Karşılaşma öncesi siyah beyazlı futbolcuya 2016 Kanada Yılın futbolcusu ödülü de takdim edildi.