 Almanlar’ın BECK şoku – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Almanlar’ın BECK şoku

    Almanlar’ın BECK şoku

    Geçtiğimiz hafta flaş biçimde Beşiktaş'tan Alman Bundesliga 1 ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan , Alman basınında yaz döneminin en ilginç transferlerinden bir tanesi olarak değerlendirildi.

    Beck'in transferinin tam 48 saat içerisinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Almanlar, Beşiktaş'ın beklemediği anda 2.5 milyon Euroluk transfer bedelini kasasına koyduğunu belirtirken, transferin gerçekleşmesinde FIFA menajeri Ahmet Bulut ile Stuttgart sportif direktörü Michael Reschke'nin iyi ilişkisinin belirleyici olduğu ifade edildi. Reschek'nin Ahmet Bulut'a teşekkür ederken, Köning vom Bosporos (Boğazın Kralı) dediği belirtildi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Almanlar’ın BECK şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.