Almanlar’ın BECK şoku

Geçtiğimiz hafta flaş biçimde Beşiktaş'tan Alman Bundesliga 1 ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck, Alman basınında yaz döneminin en ilginç transferlerinden bir tanesi olarak değerlendirildi.

Beck'in transferinin tam 48 saat içerisinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Almanlar, Beşiktaş'ın beklemediği anda 2.5 milyon Euroluk transfer bedelini kasasına koyduğunu belirtirken, transferin gerçekleşmesinde FIFA menajeri Ahmet Bulut ile Stuttgart sportif direktörü Michael Reschke'nin iyi ilişkisinin belirleyici olduğu ifade edildi. Reschek'nin Ahmet Bulut'a teşekkür ederken, Köning vom Bosporos (Boğazın Kralı) dediği belirtildi.

