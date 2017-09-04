1,2,3 şampiyonluk yetmez 4,5,6 olsun

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, üst üste iki sezon alınan şampiyonluğun yeterli olmaması gerektiğini söyledi. Beşiktaş Dergisi'nin Eylül sayısına konuşan Caner, "İki sezon üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez, Ancak biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız" ifadesini kullandı. Caner, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar gelip elenmek yerine Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmayı isterim" dedi.



SONUNA KADAR SAVAŞALIM

Beşiktaş için sonuna kadar savaşacaklarını ifade eden Caner şöyle devam etti: "Kıymetli Beşiktaş taraftarına şunları söylemek istiyorum. Sabırlı olun, son dakikaya kadar takımımızı destekleyin, biz de son ana kadar Beşiktaş için savaşalım. Asist ve orta yapmak konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok, gol attırmayı daha çok seviyorum. Çok ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü bir yapım var maşallah. Elimden geldiği kadar güçlü dönmeye çalıştım ve üstüne koyarak devam edeceğim, göreceksiniz."



Hayat gülmeye değer

"Bence hayat gülmeye değer" diyen Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Caner, "Yaşam felsefem şu: Ne kadar problemim olsa da hayat neşemi kaybetmemeye çalışıyorum. Yaşama sevincimi geri getiren en önemli unsur ise eşim Şükran'dır" diye konuştu.