Yıldızlardan tatsız prova

İki yeni transferin de ilk 11’de başladığı ve 90 dakika sahadak aldığı mücadelede siyah-beyazlılar etkisiz bir görüntü çizdi. Goller Varela ve Fatih Aksoy’dan geldi

Beşiktaş ile Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada dün akşam bir hazırlık maçı yaptı. Vodafone Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Vodafone Park'ta oynanan maçta Kayserispor, 21. dakikada Silvestre Varela'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Fatih Aksoy, 38. dakikada attığı şık golle skora eşitlik getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 90 dakika, 1-1 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, yeni transferleri Alvaro Negredo ve Jeremain Lens'in ilk 11 başladığı hazırlık maçında etkili bir performans sergileyemedi. Beck'in yokluğunda sağ bekte Necip forma giyerken, savunmanın göbeğinde ise genç ikili Fatih-Şiyar görev yaptı. Lens'in sol kanatta, Negredo'nun da forvette şans bulduğu mücadelede iki yıldızın da ortaya koydukları futbol vasatı geçemedi.



Nasıl oynadılar?

NECİP:Bu kez de defansın sağında forma giydi. Her zamanki gibi joker olduğunu kanıtladı. İlk 11'e sorun etmiyor, görevini eksiksiz yapıyor.



NEGREDO: İlk kez 90 dakika forma şansı buldu. Geldiği gün "35 gol atarım" demişti. Şu görüntüsüyle bu rakamı yakalaması çok zor.



FATİH: Genç olduğu kadar, sanki uzun yıllardır bu takımda forma giyiyor gibi tecrübeli. Harika bir gol attı, Pepe'nin yanında bile sırıtmaz.



LENS: Quaresma'yı mı, Babel'i mi kesecek acaba diye konuşuluyordu. Negredo gibi bu formuyla ikisini de kesemez, kenarda şans bekler



M. PEKTEMEK: Hiç değişmemiş; çok koşuyor, mücadele ediyor ama sonunu getiremiyor. Dün akşamki maçta Negredo'dan daha iyi bir görüntü sergiledi.



Beşiktaş'ın nefes alacak vakti yok!

Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş'ı milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor. Ligde Karabük deplasmanında boy gösterecek olan siyah beyazlılar, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olacak. Ardından sırasıyla Konyaspor ve derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kara Kartal, derbi sonrası da Leipzig ile oynayacak. Bu zorlu periyotta takımın temposunu yükseltmesini isteyen Şenol Güneş, sezon başı hazırlık kampından bu yana planlamalarını buna göre yapıyor.