Yıldızlardan tatsız prova
İki yeni transferin de ilk 11’de başladığı ve 90 dakika sahadak aldığı mücadelede siyah-beyazlılar etkisiz bir görüntü çizdi. Goller Varela ve Fatih Aksoy’dan geldi
Nasıl oynadılar?
NECİP:Bu kez de defansın sağında forma giydi. Her zamanki gibi joker olduğunu kanıtladı. İlk 11'e sorun etmiyor, görevini eksiksiz yapıyor.
NEGREDO: İlk kez 90 dakika forma şansı buldu. Geldiği gün "35 gol atarım" demişti. Şu görüntüsüyle bu rakamı yakalaması çok zor.
FATİH: Genç olduğu kadar, sanki uzun yıllardır bu takımda forma giyiyor gibi tecrübeli. Harika bir gol attı, Pepe'nin yanında bile sırıtmaz.
LENS: Quaresma'yı mı, Babel'i mi kesecek acaba diye konuşuluyordu. Negredo gibi bu formuyla ikisini de kesemez, kenarda şans bekler
M. PEKTEMEK: Hiç değişmemiş; çok koşuyor, mücadele ediyor ama sonunu getiremiyor. Dün akşamki maçta Negredo'dan daha iyi bir görüntü sergiledi.
Beşiktaş'ın nefes alacak vakti yok!
Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş'ı milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor. Ligde Karabük deplasmanında boy gösterecek olan siyah beyazlılar, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya konuk olacak. Ardından sırasıyla Konyaspor ve derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kara Kartal, derbi sonrası da Leipzig ile oynayacak. Bu zorlu periyotta takımın temposunu yükseltmesini isteyen Şenol Güneş, sezon başı hazırlık kampından bu yana planlamalarını buna göre yapıyor.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Yıldızlardan tatsız prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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