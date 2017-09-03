“UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim”
Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar gelip elenmek yerine UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini belirterek, “Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim” dedi.
"Beşiktaş'ta aile ortamını hissettim"
Beşiktaş'a geldiği ilk gün taraftar ve camia tarafından iyi karşılandığını vurgulayan Caner, "İlk geldiğimde Beşiktaş'ta hissettiğim iyi bir aile ortamı olduğuydu. Hiç yabancılık çekmedim. Taraftar olarak da, camia olarak da. Tabii Milli takımda beraber top oynadığımız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın da burada olması benim uyumumu kolaylaştırdı" diye konuştu.
"UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim"
Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar gelip bu aşamada elenmeyi UEFA Kupası'nı kaldırmaya tercih edebileceğini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek UEFA'da yolumuza devam edeceğiz. Açıkçası ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim" açıklamasını yaptı.
"Son dakikaya kadar destekleyin"
Erkin, siyah-beyazlı taraftara mesaj vererek açıklamasın şu ifadelerle tamamladı:
"Kıymetli Beşiktaş taraftarına şunları söylemek istiyorum; sabırlı olun, son dakikaya kadar takımımızı destekleyin; biz de son ana kadar Beşiktaş için savaşalım."
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:23
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Feghouli G.Saray'daki ilk golünü attı
Toplam 4
Yorum
Ako Bu sene galatasarayda herkez gol atıyor zor durdurulur bu takım.
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Yine yeniden Rodriguinho
Toplam 3
Yorum
Polad Fenerbahce Wolfsburgdan Mario Gomezi kiralasin.Zaten onu kadroda dusunmuyolar.Orta sahaya da Fredi alsalar cok iyi olur.RVP gondersinler.
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Soldado iddialı
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li orta oyuncusu olan 20 ve 25 gol alexi neden barcalona yada real madrid almadi hayret forvet oynayan neymar kac attida psg cok para verdi ?
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