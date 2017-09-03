Tolgay’a çifte kanca

Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. İnter ve Lazio'nun de transfer listesinde yer alan gurbetçi oyuncunun Atiba, Oğuzhan ve Talisca üçlüsünü bozma şansının olmaması ve bu sezonu da yedek geçirmek zorunda kalması yüzünden canı sıkkın. Tüm iddialara rağmen sözleşmesini henüz yenilemeyen Tolgay için yönetimin bazı görüşmeler yaptığı birisi Meksika diğeri ise Portekiz'den olmak üzere yönetimin önünde iki teklif olduğu bildirildi. Tolgay ise Portekiz'den gelen teklifi değerlendirse bile Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyeceği için bu dakikadan sonra gitmenin de kendisine bir faydası olmayacağı görüşünde.