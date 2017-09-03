 Medel’e büyük onur – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Medel’e büyük onur

    Medel’e büyük onur
    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel'e büyük onur. Medel, Paraguay'la oynanan mücadele öncesi, Şili milli takım formasını 107. kez giydi. Tecrübeli oyuncu Paraguay maçı öncesi milli formayı 100 kere giyen oyuncular kulübüne katıldığı için ödül aldı. Medel, ilk olarak 18 Nisan 2007'de Arjantin'e karşı oynanan dostluk mücadelesinde milli takım formasını giymişti. Yıldız futbolcu Şili formasıyla 2 kez Copa America'yı kazanma sevinci yaşadı. Medel'e özel bir forma hediye edildi

    Neden yedek kaldığı belli oldu
    Teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 3 haftada Medel'e değil de Andreas Beck'e neden şans verdiği ortaya çıktı. Yapılan transferlerde FFP kuralları gereği içeride kalan siyah- beyazlılar eğer Alman oyuncuyu Stuttgart'a satmamış olsaydı Gary Medel, UEFA listesine yazılamayacaktı. Bu yüzden usta teknik adam, Beck'i sonuna kadar görmek istedi
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel’e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.