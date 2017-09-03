Medel’e büyük onur
Neden yedek kaldığı belli oldu
Teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 3 haftada Medel'e değil de Andreas Beck'e neden şans verdiği ortaya çıktı. Yapılan transferlerde FFP kuralları gereği içeride kalan siyah- beyazlılar eğer Alman oyuncuyu Stuttgart'a satmamış olsaydı Gary Medel, UEFA listesine yazılamayacaktı. Bu yüzden usta teknik adam, Beck'i sonuna kadar görmek istedi
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Medel’e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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