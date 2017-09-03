Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel'e büyük onur. Medel, Paraguay'la oynanan mücadele öncesi, Şili milli takım formasını 107. kez giydi. Tecrübeli oyuncu Paraguay maçı öncesi milli formayı 100 kere giyen oyuncular kulübüne katıldığı için ödül aldı. Medel, ilk olarak 18 Nisan 2007'de Arjantin'e karşı oynanan dostluk mücadelesinde milli takım formasını giymişti. Yıldız futbolcu Şili formasıyla 2 kez Copa America'yı kazanma sevinci yaşadı. Medel'e özel bir forma hediye edildi



Neden yedek kaldığı belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 3 haftada Medel'e değil de Andreas Beck'e neden şans verdiği ortaya çıktı. Yapılan transferlerde FFP kuralları gereği içeride kalan siyah- beyazlılar eğer Alman oyuncuyu Stuttgart'a satmamış olsaydı Gary Medel, UEFA listesine yazılamayacaktı. Bu yüzden usta teknik adam, Beck'i sonuna kadar görmek istedi