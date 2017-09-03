 Gary Medel’den kadın polise öpücük – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Gary Medel’den kadın polise öpücük

    Gary Medel’den kadın polise öpücük

    BEŞİKTAŞ'ın Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel ülkesinin en sevilen isimlerinden birisi.

    Tecrübeli oyuncu bu kez de Santiago Havalimanında bir kadın polise öpücük verirken fotoğraflandı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:09
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