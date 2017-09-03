Gary Medel’den kadın polise öpücük
BEŞİKTAŞ'ın Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel ülkesinin en sevilen isimlerinden birisi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:09
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Arda'da son dakika!
Toplam 13
Yorum
fanatik gsli gelmeeeeeee kardeşim gelmeeeeee sana bu takımda ihtiyaç yok anla artık milli takımda gördük senin performansını ayakların yerine ağzın konuş
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Maç ertelendi
Toplam 4
Yorum
Ts61 Ne oldu.Hani hakkemler bilerek hata yapmazdı.Türkiye de de saenin hakkemlerin doğruyor anadolu takımlarını.
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Niasse resti çekti
Toplam 5
Yorum
serkan üzüm üzüme baka baka kararırmış fenere bakan idolim diyen yanıyor koşama yok pozisyon alma yok algülüm ver gülüm biran önce maç bitsede
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