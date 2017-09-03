Devler Ligi’nde genç Utku yok!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Ceza nedeniyle UEFA'ya 25 değil 23 kişilik liste bildirebilen Beşiktaş, yaptığı transfer hataları yüzünden geçen sezon olduğu gibi sayıyı bu yıl da tutturamadı. Geçen sezon UEFA'ya ancak 22 oyuncu bildirebilen Beşiktaş bu sezon ise ancak 21 oyuncuda kaldı. Siyah-beyazlılar sadece Necip Uysal'ı altyapıdan yetişen oyuncu olarak UEFA'ya verebildi. Caner, Gönül, Necip, Pektemek ise yurt içinden yetişen oyuncu statüsünden UEFA'ya bildirilebildi. Gökhan Töre ve Atınç Nukan sakat, Veli Kavlak da kadroda düşünülmediği için isimleri UEFA'ya verilemedi. Asıl sürpriz ise 3'ncü kaleci Utku'nun Devler Ligi kadrosuna yazılmaması oldu.