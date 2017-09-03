Beck’ten Türkiye övgüsü!
Stuttgart’a giden Alman yıldız, “Türkiye’de terör tehlikesinden korkmadın mı?” sorusuna, “Terör hiçbir işe yaramadı, herkes birbirine daha fazla yaklaştı. Türklerden çok şey öğrenebiliriz. Kolları hep açık kaldı, birbirleriyle kucaklaştılar” yanıtını verdi
AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM
Beck, "Yani Stuttgart'a dönmek için kaçmadın mı?" sorusuna ise, "Hayır, hiç ayrılmamız gerektiğini düşünmemiştik. Beşiktaş'ta bir yıl daha kalmaya hazırdık. Yeni sezonun ilk dört karşılaşmasında da forma giyme şansım oldu. Ama kardeşimin araması ve 'Stuttgart seni istiyor' demesi bütün işleri değiştirdi" ifadelerini kullandı.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Beck’ten Türkiye övgüsü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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