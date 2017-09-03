 Beck’ten Türkiye övgüsü! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Beck’ten Türkiye övgüsü!

    Beck’ten Türkiye övgüsü!

    Stuttgart’a giden Alman yıldız, “Türkiye’de terör tehlikesinden korkmadın mı?” sorusuna, “Terör hiçbir işe yaramadı, herkes birbirine daha fazla yaklaştı. Türklerden çok şey öğrenebiliriz. Kolları hep açık kaldı, birbirleriyle kucaklaştılar” yanıtını verdi

    Beşiktaş'tan Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck, verdiği röportajda Alman gazetesine adeta 'ayar' verdi. Alman yıldız, Stuttgart Nachrichten gazetesi ile söyleşisinde kendisine sorulan, "Türkiye'deki siyasi durum ve terör tehlikesinden hiç korkmadın mı?" sorusuna, "Maçtan bir saat sonra stadımızın yakınlarında patlayan bir bomba, İstanbul'da hiçbir şeyi köreltmedi. Terör hiçbir işe yaramadı. Herkes birbirine daha fazla yaklaştı. Biz Türklerden çok şey öğrenebiliriz. Kolları hep açık kaldı, birbirleriyle kucaklaştılar" diye cevap verdi.

    AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM
    Beck, "Yani Stuttgart'a dönmek için kaçmadın mı?" sorusuna ise, "Hayır, hiç ayrılmamız gerektiğini düşünmemiştik. Beşiktaş'ta bir yıl daha kalmaya hazırdık. Yeni sezonun ilk dört karşılaşmasında da forma giyme şansım oldu. Ama kardeşimin araması ve 'Stuttgart seni istiyor' demesi bütün işleri değiştirdi" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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