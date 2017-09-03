Başkandan Sosa’ya veto

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Jose Sosa'ya kapıları kapadı. Arjantinli oyuncunun menajeri aracılığıyla gönderdiği, "Milan'la anlaşılırsa dönmeye hazırım" mesajına Başkan Orman, "Gelse de bizim orta sahamızda ona yer yok, forma bulamaz" cevabını verdi.