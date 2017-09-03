 Başkandan Sosa’ya veto – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Başkandan Sosa’ya veto

    Başkandan Sosa’ya veto
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Jose Sosa'ya kapıları kapadı. Arjantinli oyuncunun menajeri aracılığıyla gönderdiği, "Milan'la anlaşılırsa dönmeye hazırım" mesajına Başkan Orman, "Gelse de bizim orta sahamızda ona yer yok, forma bulamaz" cevabını verdi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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