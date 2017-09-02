Yıldızlar A Spor'da

Beşiktaş, milli maçlar için verilen ara sebebiyle bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah- beyazlılarda, Milli takımlara giden 10 oyuncu forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün sahaya süreceği kadroda yeni transferlerin 11'de yer almaları bekleniyor. Geldikleri günden bu yana ilk 11'de şans bulamayan Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar'ın; Kayserispor maçında başlama vuruşuyla birlikte sahada olmaları bekleniyor.



Özellikle Lens ve Negredo'nun 90 dakikalık performansları merakla beklenirken, tecrübeli hocanın transferin son günü Stuttgart'a gönderilen Beck'in yerinde yine Adriano'ya şans vermesi bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri 50-140 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.