Yıldızlar A Spor'da
Beşiktaş, milli maçlar için verilen ara sebebiyle bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Siyah- beyazlılarda, Milli takımlara giden 10 oyuncu forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün sahaya süreceği kadroda yeni transferlerin 11'de yer almaları bekleniyor. Geldikleri günden bu yana ilk 11'de şans bulamayan Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar'ın; Kayserispor maçında başlama vuruşuyla birlikte sahada olmaları bekleniyor.
Özellikle Lens ve Negredo'nun 90 dakikalık performansları merakla beklenirken, tecrübeli hocanın transferin son günü Stuttgart'a gönderilen Beck'in yerinde yine Adriano'ya şans vermesi bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri 50-140 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Özellikle Lens ve Negredo'nun 90 dakikalık performansları merakla beklenirken, tecrübeli hocanın transferin son günü Stuttgart'a gönderilen Beck'in yerinde yine Adriano'ya şans vermesi bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri 50-140 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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