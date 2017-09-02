Vida: Beni kurtarın

Beşiktaş için yılan hikayesine dönen Domagoj Vida transferi, Şampiyonlar Ligi için kadro listelerinin dün UEFA'ya gönderilmesinin ardından ocak ayına kaldı.

Uzun süredir Hırvat futbolcuyu almak için uğraşan ancak Dinamo Kiev'in başkanı Igor Surkis'in katı tutumu yüzünden transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta Fikret Orman ile Vida arasındaki son görüşmede oldukça ilginç bir konuşma yaşandığı öne sürüldü.

Ocak ayında bedelsiz olarak Kartal'a gelecek olan ancak şimdiden İstanbul'a gelmek isteyen deneyimli stoperin daha fazla Dinamo Kiev'de kalmak istemediği için Fikret Orman'dan yardım istediği kaydedildi.

İddiaya göre Vida, Orman'a "Burada kalmayı istemiyorum. Her yolu denedim ama bırakmıyorlar. Sözleşme uzatmam konusunda da baskı yapıyorlar. Lütfen beni kurtarın" dedi.



Orman'ın ise Vida'ya "Seni almak için elimizden geleni yaptık ama kulübün vermek istemedi. Sabırlı ol, sonuçta ocakta bize geleceksin." dediği öğrenildi.