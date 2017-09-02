Vida: Beni kurtarın
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak sonuç alamadığı Vida'nın, Dinamo Kiev'den ayrılmak için Fikret Orman'dan yardım istediği öne sürüldü.
Beşiktaş için yılan hikayesine dönen Domagoj Vida transferi, Şampiyonlar Ligi için kadro listelerinin dün UEFA'ya gönderilmesinin ardından ocak ayına kaldı.
Uzun süredir Hırvat futbolcuyu almak için uğraşan ancak Dinamo Kiev'in başkanı Igor Surkis'in katı tutumu yüzünden transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta Fikret Orman ile Vida arasındaki son görüşmede oldukça ilginç bir konuşma yaşandığı öne sürüldü.
Ocak ayında bedelsiz olarak Kartal'a gelecek olan ancak şimdiden İstanbul'a gelmek isteyen deneyimli stoperin daha fazla Dinamo Kiev'de kalmak istemediği için Fikret Orman'dan yardım istediği kaydedildi.
İddiaya göre Vida, Orman'a "Burada kalmayı istemiyorum. Her yolu denedim ama bırakmıyorlar. Sözleşme uzatmam konusunda da baskı yapıyorlar. Lütfen beni kurtarın" dedi.
Orman'ın ise Vida'ya "Seni almak için elimizden geleni yaptık ama kulübün vermek istemedi. Sabırlı ol, sonuçta ocakta bize geleceksin." dediği öğrenildi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:02
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Tek yol Florya
Toplam 7
Yorum
Dr.Alban Bi tane talibi çıkmaz mı bi oyuncunun. Sakın barça ya para vermeyin maaşı ödememek için bedava yollayacaklar zaten.
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İşte o sözün sırrı
Toplam 16
Yorum
FB BIRDE ORTA SAHA SOLA KOSTUMU AYAGININ DISIYLA ARADA TERS YONEDE DONMELI XAVI GIBI BU ORTA SAHADAN BIR CACIK OLMZ GUVEN YOK YETENEKSIZLER
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İşte o sözün sırrı
Toplam 16
Yorum
FB FB NIN IKI TANE HEM SAVUNMA HEMDE HUCUM YAPABILECEK ORTA SAHASI OLMALIKI KAPTIMI KOPSUN GITSIN YAV OZ MEH JOS KAPTIMI ADAM ARIYOR VERECEK
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