Töre’ye onay çıktı
BEŞİKTAŞ'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin durumu belirsizliğini korurken, yıldız oyuncuya gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime, "Durumu halen belirsiz, bizimle kalırsa oynama garantisi de yok. Eğer cazip bir teklif gelirse kiralık ya da satılık olarak gönderilebilir" dediği iddia edildi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
-
G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Töre’ye onay çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.