 Töre’ye onay çıktı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Töre’ye onay çıktı

    Töre’ye onay çıktı
    BEŞİKTAŞ'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin durumu belirsizliğini korurken, yıldız oyuncuya gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de yönetime, "Durumu halen belirsiz, bizimle kalırsa oynama garantisi de yok. Eğer cazip bir teklif gelirse kiralık ya da satılık olarak gönderilebilir" dediği iddia edildi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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