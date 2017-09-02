Schelotto’yu kaptılar

Beşiktaş'ın, Avrupa'da transferin bitmesine 1 gün kala Stuttgart'a sattığı Beck'in yerine düşündüğü Arjantinli sağ bek Matias Schelotto, Premier Lig takımlarınan Hove Albion'la anlaştı. Benfica'nın, Arjantin asıllı İtalyan sağ beki satmak için 3 milyon euro aldığı ifade edilirken, siyah-beyazlılar ise 1.5 milyon euro teklif etmişti.