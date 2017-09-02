 Schelotto’yu kaptılar – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Schelotto’yu kaptılar

    Schelotto’yu kaptılar
    Beşiktaş'ın, Avrupa'da transferin bitmesine 1 gün kala Stuttgart'a sattığı Beck'in yerine düşündüğü Arjantinli sağ bek Matias Schelotto, Premier Lig takımlarınan Hove Albion'la anlaştı. Benfica'nın, Arjantin asıllı İtalyan sağ beki satmak için 3 milyon euro aldığı ifade edilirken, siyah-beyazlılar ise 1.5 milyon euro teklif etmişti.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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