Schelotto’yu kaptılar
Beşiktaş'ın, Avrupa'da transferin bitmesine 1 gün kala Stuttgart'a sattığı Beck'in yerine düşündüğü Arjantinli sağ bek Matias Schelotto, Premier Lig takımlarınan Hove Albion'la anlaştı. Benfica'nın, Arjantin asıllı İtalyan sağ beki satmak için 3 milyon euro aldığı ifade edilirken, siyah-beyazlılar ise 1.5 milyon euro teklif etmişti.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Schelotto’yu kaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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