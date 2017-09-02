Orman, Cenk transferiyle ilgili konuştu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Crystal Palace'a transferi gerçekleşmeyen Cenk Tosun'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Bedelini ödemek zorunda"
Orman, Cenk için "Transferin son günlerinde böyle bir teklifle gelen hangi takım olursa olsun, bu isteğinin bedelini ödemek zorunda. Elbette bonservis bedelinin hepsini en kısa zamanda tahsil etmek isterim. Cenk Tosun gider gitmez en kısa zamanda yeni bir golcü almamız gerekecekti. Ve bu transfere de ciddi bir para harcamamız söz konusuydu. Dışarıdan konuşmak kolay ama gelin bir de bana sorun yaşananları. Bazı maddi dengeleri korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş'ın her oyuncusu değerli"
Başkan Orman, Cenk Tosun'un çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, bundan sonra da ciddi transfer teklifleri alacağını söyledi, "Beşiktaş'ın her oyuncusu kıymetlidir. Ne Beşiktaş, ne de Cenk kaybetmiştir. Cenk göstereceği performansla hem daha iyi noktalara gelecektir, hem de kulübüne para kazandıracaktır. İkinci Fernandes eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü Fernandes'in bizle sözleşmesi bitmişti. Cenk'te böyle bir durum yok" dedi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:02
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Şimdi onlar moda!
Toplam 3
Yorum
evet ben demiştim yönetim ve teknik direktörümüz iyi ama biraz zamana ihtiyacımız vardı dedim ve de öyle oldu
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Şimdi onlar moda!
Toplam 3
Yorum
Galatefendi Yok öyle bir şey... o kadar para harcandı.. uyduruk 3 takımı yendi diye mi... biz futboldan anlayan gs taraftarı olarak dursunözbekistifa
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Tek yol Florya
Toplam 3
Yorum
öğretici 24 yaşında 12.5 milyona sattığın adama, 30 yaşında bu kadar bonservis ödeyip almak akılsızca olur ! arda bonservis bedelsiz dönmelidir !
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