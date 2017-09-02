 Orman, Cenk transferiyle ilgili konuştu – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Orman, Cenk transferiyle ilgili konuştu

    Orman, Cenk transferiyle ilgili konuştu

    Başkanı , 'a transferi gerçekleşmeyen 'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , 'a transferi son dakikada yatan hakkında konuştu. Cenk Tosun için Crystal Palace'tan 10 milyon Pound teklif alan , İngiliz ekibinden 12.5 milyon Pound istemişti. Teklifi yükseltmeyen Crystal Palace ise golcü oyuncunun transferinden vazgeçti.

    "Bedelini ödemek zorunda"
    Orman, Cenk için "Transferin son günlerinde böyle bir teklifle gelen hangi takım olursa olsun, bu isteğinin bedelini ödemek zorunda. Elbette bonservis bedelinin hepsini en kısa zamanda tahsil etmek isterim. Cenk Tosun gider gitmez en kısa zamanda yeni bir golcü almamız gerekecekti. Ve bu transfere de ciddi bir para harcamamız söz konusuydu. Dışarıdan konuşmak kolay ama gelin bir de bana sorun yaşananları. Bazı maddi dengeleri korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    "Beşiktaş'ın her oyuncusu değerli"
    Başkan Orman, Cenk Tosun'un çok kaliteli bir oyuncu olduğunu, bundan sonra da ciddi transfer teklifleri alacağını söyledi, "Beşiktaş'ın her oyuncusu kıymetlidir. Ne Beşiktaş, ne de Cenk kaybetmiştir. Cenk göstereceği performansla hem daha iyi noktalara gelecektir, hem de kulübüne para kazandıracaktır. İkinci Fernandes eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü Fernandes'in bizle sözleşmesi bitmişti. Cenk'te böyle bir durum yok" dedi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:02
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