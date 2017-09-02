Kartal'da sıcak saatler

Vida hemen gelmek istiyor, Dinamo Kiev bırakmıyor. Crystal Palace, Cenk'i istedi ama son anda çark etti. Tolgay için İtalyanlar devrede, Demba Ba'da Çin'den haber bekleniyor!

Beşiktaş'ta transferin bitmesine 1 hafta kala oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Yeni gelenler, teklif gelip giderler, listeye girenler, listeden çıkarılanlar... Kadrosunu Pepe, Negredo, Medel gibi yıldızlarla güçlendiren siyah-beyazlılar, bir yandan takviye yapmak isterken, diğer yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. İşte Beşiktaş'ta son durum:



ViDA: Ukrayna kulübünün sürekli fikir değiştirmesi sonrası siyah-beyazlılar beklemeye geçti. Son olarak 1.5 milyon önerildi. Boyko takasına sıcak bakmayan D. Kiev, Aralık ayında serbest kalacak olan tecrübeli oyuncu da işi yokuxa sürüyor. Ön protokol yapılan ve hemen gelmek Vida ise, sözleşme yenileme ve Beşiktaş'tan başka kulübe gitmeyi reddediyor.





CENK TOSUN: Menajer Ceylan Çalışkan kulübe gelip, Cenk'e Crsytal Palace'dan teklif olduğunu ve 12 milyon pound verebileceklerini söyledi. Başkan Orman, "Gelsinler görüşelim" dedi. İngiliz yetkililer rakamı önce 10 milyon pound'a indirdi, sonra da uzun vadeye yaymak istedi. Buna kızan Fikret Orman, "Satmıyoruz" diyerek masadan kalktı.



TOLGAY: Özellikle İtalyan kulüplerinin takibinde olan Tolgay için İnter ve Lazio çok bastırdı ancak hem teknik direktör Güneş'i, hem de Beşiktaş yönetimini ikna edemedi. Görüşmelerin Ocak ayında yeniden başlaması bekleniyor.



DEMBA BA: Ameliyat olduktan sonra ABD'den temiz raporu alan Demba Ba'nın, Çin Kulübü Shanghai Greenland Shenhua'dan bonservisini bedelsiz olarak alması ve 1 hafta içinde takıma katılması bekleniyor.



Diğer yandan Göztepe, hem Mustafa Pektemek hem de Milosevic'i almak istiyor. İki oyuncu için görüşmeler sürerken; siyah-beyazlılar da Musa Çağıran, Volkan Şen ve Ahmet Oğuz için transferin biteceği son gün olan 8 Eylül'e kadar bekleme kararı aldı.