 Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı

    Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, forvet hattının önemli ismi Cenk Tosun'un Crystal Palace'a neden gitmediğini açıkladı.

    Milliyet'in haberine göre, Fikret Orman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cenk gitseydi en kısa sürede bir golcü almamız gerekecekti" dedi.

    İşte Orman'ın transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili açıklamaları:

    "Transferin son günlerinde böyle bir teklifle gelen hangi takım olusa olsun, bu isteğinin bedelini ödemek zorunda. Elbette bonservis bedilinin hepsini en kısa zamanda tahsil etmek iserim. Cenk Tosun gider gitmez en kısa zamanda yeni bir golcü almamız gerekecekti. Ve bu transfere de ciddi bir para harcamamız söz konusuydu. Dışarıdan konuşmak kolay ama gelin bir de bana sorun yaşananaları. Bazı maddi dengeleri korumak zorundayız"

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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