Beşiktaş - Kayserispor maçı A Spor'da | 19.00
Beşiktaş, milli maçlar için verilen ara sebebiyle bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Siyah- beyazlılarda, Milli takımlara giden 10 oyuncu forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün sahaya süreceği kadroda yeni transferlerin 11'de yer almaları bekleniyor. Geldikleri günden bu yana ilk 11'de şans bulamayan Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar'ın; Kayserispor maçında başlama vuruşuyla birlikte sahada olmaları bekleniyor.
Özellikle Lens ve Negredo'nun 90 dakikalık performansları merakla beklenirken, tecrübeli hocanın transferin son günü Stuttgart'a gönderilen Beck'in yerinde yine Adriano'ya şans vermesi bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri 50-140 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU: Tolga, Necip, Şiyar, Fatih, Adriano, Lens, Talisca, Tolgay, Babel, Mustafa, Negredo.
Özellikle Lens ve Negredo'nun 90 dakikalık performansları merakla beklenirken, tecrübeli hocanın transferin son günü Stuttgart'a gönderilen Beck'in yerinde yine Adriano'ya şans vermesi bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri 50-140 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU: Tolga, Necip, Şiyar, Fatih, Adriano, Lens, Talisca, Tolgay, Babel, Mustafa, Negredo.
ASpor CANLI YAYIN
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Toplam 2
Yorum
calbekemanci valla hocam biz 2 den 2 oynadık nasıl bilmem durdurursunuz anlamam o adamlar duracak
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 11
Yorum
PANİK TRANSFERİ PANİK TRANSFERİ yapılmamalı. Sonra bi çöp geliyor, yollamak için milyonlar döküyoruz. Baba kiralansın, seneye Asamoah'ı bonservissiz alırız.
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 3
Yorum
ozi bravo başkan
Beşiktaş - Kayserispor maçı A Spor'da | 19.00 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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