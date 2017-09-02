Babel, Newcastle’a gitmiş!

İngiltere'de Babel'in Newcastle United'a transfer olduğu açıklandı ve bir de fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın üzerine Babel'e tebrik ve soru mesajları gelirken, Hollandalı futbolcu resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı. Bir Newcastle taraftarının, "Rafa Benitez ile bir araya gelen Ryan Babel'e tebrikler" paylaşımına Babel ise şu yanıtı verdi: "Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı!.."