 Babel, Newcastle’a gitmiş! – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Babel, Newcastle’a gitmiş!

    Babel, Newcastle’a gitmiş!

    İngiliz basını, Beşiktaşlı Ryan Babel'i Newcastle United'a transfer etti!

    İngiltere'de Babel'in Newcastle United'a transfer olduğu açıklandı ve bir de fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın üzerine Babel'e tebrik ve soru mesajları gelirken, Hollandalı futbolcu resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı. Bir Newcastle taraftarının, "Rafa Benitez ile bir araya gelen Ryan Babel'e tebrikler" paylaşımına Babel ise şu yanıtı verdi: "Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı!.."

    Fotoğrafın orijinali:
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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