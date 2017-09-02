Babel, Newcastle’a gitmiş!
İngiliz basını, Beşiktaşlı Ryan Babel'i Newcastle United'a transfer etti!
İngiltere'de Babel'in Newcastle United'a transfer olduğu açıklandı ve bir de fotoğraf paylaşıldı. Bu paylaşımın üzerine Babel'e tebrik ve soru mesajları gelirken, Hollandalı futbolcu resmi hesabından açıklamak zorunda kaldı. Bir Newcastle taraftarının, "Rafa Benitez ile bir araya gelen Ryan Babel'e tebrikler" paylaşımına Babel ise şu yanıtı verdi: "Çocuklar konuyu bilmiyorum ama helikopterim bütün gün garajdaydı!.."
Fotoğrafın orijinali:
Fotoğrafın orijinali:
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Babel, Newcastle’a gitmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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