Akıllı konuşmalıyız
Başkan Orman uyardı: “Bu sezon bizi şampiyon yapmamak için ellerinden geleni yapacaklar Bir arada güçlü ve en iyisi olduğumuzu herkesin kafasına sokmalıyız”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son yapılan yönetim toplantısında arkadaşlarından her konuda dikkatli olmalarını istedi. Bir adım atarken, birkaç kez düşünmeleri gerektiğinin altını ısrarlı çizen Orman, "Bu sezon bizi şampiyon yapmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Dikkatli olmalı, polemiklerden kaçınmalıyız. Akıllı konuşmalıyız. Bir arada güçlü olduğumuzu, takımımıza güvendiğimizi, şampiyon olacağımızı, en iyisi olduğumuzu kafalarına sokmalıyız" diye konuştu.
Yönetimler gidebilir
Orman şöyle devam etti: "Östersunds'a elenen G.Saray üç maç kazandı diye göklerde. Vardar'a elenen F.Bahçe'ye tepki bile yok. Biz bir kez berabere kaldık, sanki şampiyonluk gitti! Bunlar daha başlangıç, aleyhimize çok algı dönecek. Kongreye gideceğim, hatta başkanlığı bırakacağım bile dillendirilmeye başlandı. Ama şampiyon olursak G.Saray ve F.Bahçe'ye çok büyük fark atacağımız ortada. Üçüncü kez üst üste şampiyonluğumuz, ezeli rakiplerimizde yönetimlerin bile değişmesi anlamına gelebilir."
Orman'dan bayram mesajı
Başkan Fikret Orman, resmi siteden bayram mesajı yayınladı. Orman, "İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için önemlidir. Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Yönetimler gidebilir
Orman şöyle devam etti: "Östersunds'a elenen G.Saray üç maç kazandı diye göklerde. Vardar'a elenen F.Bahçe'ye tepki bile yok. Biz bir kez berabere kaldık, sanki şampiyonluk gitti! Bunlar daha başlangıç, aleyhimize çok algı dönecek. Kongreye gideceğim, hatta başkanlığı bırakacağım bile dillendirilmeye başlandı. Ama şampiyon olursak G.Saray ve F.Bahçe'ye çok büyük fark atacağımız ortada. Üçüncü kez üst üste şampiyonluğumuz, ezeli rakiplerimizde yönetimlerin bile değişmesi anlamına gelebilir."
Orman'dan bayram mesajı
Başkan Fikret Orman, resmi siteden bayram mesajı yayınladı. Orman, "İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için önemlidir. Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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