Başkan Orman uyardı: “Bu sezon bizi şampiyon yapmamak için ellerinden geleni yapacaklar Bir arada güçlü ve en iyisi olduğumuzu herkesin kafasına sokmalıyız”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son yapılan yönetim toplantısında arkadaşlarından her konuda dikkatli olmalarını istedi. Bir adım atarken, birkaç kez düşünmeleri gerektiğinin altını ısrarlı çizen Orman, "Bu sezon bizi şampiyon yapmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Dikkatli olmalı, polemiklerden kaçınmalıyız. Akıllı konuşmalıyız. Bir arada güçlü olduğumuzu, takımımıza güvendiğimizi, şampiyon olacağımızı, en iyisi olduğumuzu kafalarına sokmalıyız" diye konuştu.



Yönetimler gidebilir

Orman şöyle devam etti: "Östersunds'a elenen G.Saray üç maç kazandı diye göklerde. Vardar'a elenen F.Bahçe'ye tepki bile yok. Biz bir kez berabere kaldık, sanki şampiyonluk gitti! Bunlar daha başlangıç, aleyhimize çok algı dönecek. Kongreye gideceğim, hatta başkanlığı bırakacağım bile dillendirilmeye başlandı. Ama şampiyon olursak G.Saray ve F.Bahçe'ye çok büyük fark atacağımız ortada. Üçüncü kez üst üste şampiyonluğumuz, ezeli rakiplerimizde yönetimlerin bile değişmesi anlamına gelebilir."



Orman'dan bayram mesajı

Başkan Fikret Orman, resmi siteden bayram mesajı yayınladı. Orman, "İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için önemlidir. Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.