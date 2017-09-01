 Vodafone Park’a çok özel ziyaretçi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Vodafone Park’a çok özel ziyaretçi

    Vodafone Park’a çok özel ziyaretçi
    Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al Shafi, dün Vodafone Park'ı ziyaret etti. Katar'ın Ankara Büyükelçisi ve Beşiktaş kongre üyesi Salem Mubarak Al Shafi, çocukları; Shafi, Mubarak ve Mohammed ile birlikte Vodafone Park ve Kartal Yuvası mağazasını gezdi. Vodafone Park'ı çok merak ettiğini ve ilk kez gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Al Shafi, "Çok güzel ve modern bir stat. Çok beğendim. Misafirperverliği için Başkan Fikret Orman'a çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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