 Smolov harekatı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    harekatı

    Smolov harekatı

    Siyah-beyazlılar, Krasnodar kulübünden 27 yaşındaki forvet Fedor ’u istedi Ruslar kiralama için 2 milyon euro, satın alma opsiyonu için 12 milyon euro talep etti

    Beşiktaş yönetimi, transferin bitmesine çok az bir süre kala UEFA'ya gönderilecek olan Şampiyonlar Ligi listesine oyuncu eklemek için son dakika atağına kalktı. Beşiktaş'ın listesindeki ilk isim Krasnodar formasıyla geçen sezon gol krallığına ulaşan Fedor Smolov... Siyah-beyazlılar CSKA, Zenit ve Wolsburg'un ilgilendiği Rusya Milli Takımı'nın 27 yaşındaki Fedor 'u kiralamak istiyor. Krasnodar kulübü 2 milyon euro kiralama bedeli talep ederken, satın alma opsiyonu için de 12 milyon euro istedi.

    24 SAAT İÇİNDE BİTMESİ ŞART
    Beşiktaş, Smolov'u mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu konuda çok kısa sürede sonuca ulaşmak zorunda. Çünkü Avrupa'da transfer döneminin bitimiyle birlikte, Devler Ligi'nde mücadele eden takımlar, grup aşaması için kesin listelerini bu akşama kadar bildirmek zorunda. Bu nedenle Smolov'la ilgili girişimini 24 saatte sonuçlandırmak durumunda. Bu arada F.Bahçe'nin de Smolov'un menajerleriyle temasa geçip koşullarıyla ilgili bilgi aldığı iddia edildi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:17
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