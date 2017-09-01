Smolov harekatı
Siyah-beyazlılar, Krasnodar kulübünden 27 yaşındaki forvet Fedor Smolov’u istedi Ruslar kiralama için 2 milyon euro, satın alma opsiyonu için 12 milyon euro talep etti
24 SAAT İÇİNDE BİTMESİ ŞART
Beşiktaş, Smolov'u mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu konuda çok kısa sürede sonuca ulaşmak zorunda. Çünkü Avrupa'da transfer döneminin bitimiyle birlikte, Devler Ligi'nde mücadele eden takımlar, grup aşaması için kesin listelerini bu akşama kadar bildirmek zorunda. Bu nedenle Smolov'la ilgili girişimini 24 saatte sonuçlandırmak durumunda. Bu arada F.Bahçe'nin de Smolov'un menajerleriyle temasa geçip koşullarıyla ilgili bilgi aldığı iddia edildi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:17
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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