 Schelotto sürprizi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    sürprizi

    Schelotto sürprizi
    Beck'i Stuttgart'a gönderen Beşiktaş'ın, Gökhan'ın F.Baahçe maçına yetişmemesi ihtimali üzerine Sporting'e Arjantinli asıllı İtalyan sağ beki Ezequiel Schelotto için kiralama teklif yaptığı öğrenildi. Bonservisi 4.5 milyon euro olan 28 yaşındaki İtalyan sağ bek için Sporting'in yanıtı bekleniyor.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:10
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