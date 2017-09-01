Kayseri maçı A Spor’da

Milli maç arasını hazırlık maçıyla değerlendirmek isteyen Beşiktaş'ın yarın Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak. Vodafone Park'ta yarın akşam saat 19.00'da başlayacak özel karşılaşma canlı olarak A Spor ekranlarında olacak. Futbolseverler, siyah-beyazlı takımın yeni transferleri Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar'ı ilk kez birlikte HD kalitesinde izleme fırsatı bulacaklar.