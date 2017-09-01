 Kartal’da durmak yok – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Kartal’da durmak yok

    Kartal’da durmak yok

    Beşiktaş?, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig'in 4. haftasında Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı iki idmanla sürdürdü.

    1.5 saat süren sabah idmanında kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Akşam antrenmanında ise ısınma hareketleri sonrası bire bir, ikiye iki, üçe üç hücum ve savunma çalışmaları yaptı. İdman yine yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Gökhan Gönül salonda bireysel çalışırken, milli takımlarda olan Cenk, Caner, Oğuzhan, Medel, Atiba, Mitrovic, Pepe, Quaresma, Utku ve Orkan idmana katılmadı.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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