İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

G Grubu'nda Porto, Leipzig ve Monaco'yla mücadele edecek siyah-beyazlı takım, UEFA'ya 21 kişilik listeyi gönderdi.

Listede sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın yanı sıra Aras Özbiliz, Denys Boyko, Alexander Milosevic, Pedro Franco ve Utku Yuvakuran yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Necip Uysal, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Cenk Tosun.

BEŞİKTAŞ NEDEN 21 KİŞİ BİLDİRDİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer kulüplerin bildirdiği listelerde 23 futbolcu yer alırken, Beşiktaş'ın bildirdiği listede 21 isim yer aldı. Bunun nedeni Beşiktaş'ın 2016 yılında UEFA'dan aldığı FFP cezası. UEFA'dan FFP cezası alan Beşiktaş kısıtlama nedeniyle kadroya 21 futbolcu alabiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu kısıtlama nedeniyle 3. kaleci Utku Yuvakuran'ı kadroya dahil etmedi.?