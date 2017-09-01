Eski dostlar düşman olmaz
Beşiktaş’ın, Mario Gomez ve Aboubakar için kulüplerine son dakika teklifi yaptığı öğrenildi. Wolfsburg, Alman yıldızı için yapılan öneriye sıcak bakarken; Porto ise Kamerunlu forveti kiralamaya yanaşmıyor
Beşiktaş'ın bir diğer alternatifi ise sezon başında yeniden renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği Vincent Aboubakar. Bu sezon Porto formasıyla etkili bir grafik sergileyen siyahi yıldız için Kara Kartallar, Portekiz ekibine yeniden kiralama önerisi sundu ancak bu teklif, Aboubakar'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için kabul görmedi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:07
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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