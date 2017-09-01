 Eski dostlar düşman olmaz – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Eski dostlar düşman olmaz

    Eski dostlar düşman olmaz

    Beşiktaş’ın, Mario ve için kulüplerine son dakika teklifi yaptığı öğrenildi. Wolfsburg, Alman yıldızı için yapılan öneriye sıcak bakarken; Porto ise Kamerunlu forveti kiralamaya yanaşmıyor

    Kara Kartal'da, transfer harekatı dört koldan devam ediyor. Bir yandan Rus santrfor Smolov için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan da son iki sezonun golcü isimleri Mario Gomez ve Vincent Aboubakar için kulüplerine son dakika teklifi sundu. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Güneş'in de onayının alınmasının ardından eski golcüsü Mario 'i de radarına dahil etti. Siyah-beyazlılar, Alman yıldızı kiralamak için girişimde bulunurken; Wolfsburg kulübünün bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın bir diğer alternatifi ise sezon başında yeniden renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği Vincent Aboubakar. Bu sezon Porto formasıyla etkili bir grafik sergileyen siyahi yıldız için Kara Kartallar, Portekiz ekibine yeniden kiralama önerisi sundu ancak bu teklif, 'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için kabul görmedi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:07
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