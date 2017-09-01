 Demba Ba bekliyor – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    bekliyor

    Demba Ba bekliyor
    Beşiktaş'ın forvet adayları arasındaki bir diğer alternatifi de . Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Demba Ba'yı Shanghai Shenhuan'dan bir kez daha kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Ba, antrenmanlarını uzun süre Türkiye'de sürdürürken; Çin kulübünün senelik 7 milyon euro'luk bedeli ödemeyi kabul etmesi durumunda Senegalli yıldız yeniden Kartal olacak.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:08
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