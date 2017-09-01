Beşiktaş'ta Costa heyecanı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hakkında çıkan haberler ve Negredo'nun şu ana kadar olan görüntüsü siyah beyazlıları forvet arayışına itti. Beşiktaş'ın transfer görüşmeleriyle ilgili ilk haber Rusya'dan geldi. Siyah-beyazlıların CSKA; Zenit ve Wolfsburg'la beraber adı defalarca Fenerbahçe ile anılan Fedor Smolov'u istediği yazıldı.

Beşiktaş'tan son gün Diego Costa bombası gelir mi?

İspanyo El Mundo gazetesi ise günün bombasını patlattı. Antonio Conte'nin kadroda görmek istemediği Diego Costa için Beşiktaş'ın ve Everton'un kiralama teklifi yaptığını yazdı. Chelsea'nin Atletico Madrid'in transfer yasağı için CAS'a yaptığı kararın cevabını beklediğini ama sürenin uzaması nedeniyle bu teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.



İspanya'da bugün transferin son günü!

17 Haziran 2017 tarihinde başlayan transfer döneminde 5 büyük ligde bugün sona gelindi. 2017-2018 sezonunda Fransa, İngiltere ve İtalya'da transfer dönemi 31 Ağustos itibariyle (dün) sona erdi. İspanya La Liga'da ise transfer penceresi bugün (1 Eylül) saat 23.59'da sona erecek.



Diego Costa'nın Atletico Madrid'e transferi için bugün son gün. Türkiye'de ise transfer dönemi TFF'nin açıkladığı takvime göre 8 Eylül'de sona erecek. Siyah-beyazlılar bugün İspanya'dan gelecek habere göre transferde hamle yaparak Diego Costa'yı renklerine bağlamayı hedefliyor.