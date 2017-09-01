Beck gitti, Medel geldi!
Beşiktaş, Alman savunma oyuncusu Beck’i 2.2 milyon euro’ya Stuttgart’a sattı Siyah-beyazlılar bu parayla UEFA’daki açığını kapattı, Medel’i listeye dahil etti
AHMET OĞUZ LİSTE BAŞINDA
Bu siyah-beyazlı yönetimin radarına, sağ bek mevkii için ilk olarak Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz'un girdiği, bu transferde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Ahmet Oğuz transferi için 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edilirken; bu transferin ise önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor. G.Birliği altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 35 maçta kırmızı-siyahlı formayı terletirken 2 gol, 1 asist kaydetti.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:28
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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