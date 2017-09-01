 Beck gitti, Medel geldi! – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Beck gitti, Medel geldi!

    Beck gitti, Medel geldi!

    Beşiktaş, Alman savunma oyuncusu Beck’i 2.2 milyon euro’ya Stuttgart’a sattı Siyah-beyazlılar bu parayla UEFA’daki açığını kapattı, Medel’i listeye dahil etti

    Beşiktaş'ın sağ beki , Stuttgart'a transfer oldu. Alman futbolcu 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibine satıldı. Gökhan Gönül'ün uzun süreli sakatlığı sonrasında, elde kalan tek orjinal savunma oyuncusu olan Beck yerine siyah- beyazlılarda bu bölge için Tosic, Adriano ve Medel gibi isimler geçici alternatif olarak belirlendi. Bu arada Beck'in satışından gelen 2.2 milyon euro'nun, UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği ödenmesi mecburi olan 2.1 milyon euro için kullanıldığı ve bu sayede yeni transfer Gary Medel'in isminin UEFA listesine dahil edildiği öğrenildi.

    AHMET OĞUZ LİSTE BAŞINDA
    Bu siyah-beyazlı yönetimin radarına, sağ bek mevkii için ilk olarak Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz'un girdiği, bu transferde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Ahmet Oğuz transferi için 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edilirken; bu transferin ise önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor. G.Birliği altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 35 maçta kırmızı-siyahlı formayı terletirken 2 gol, 1 asist kaydetti.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:28
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