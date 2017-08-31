Zafer Bayramı kutlaması

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, resmi internet sitesinden 30 Ağustos mesajı yayınladı. Orman'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."