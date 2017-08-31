Vida geliyor Talisca satın alınıyor
Beşiktaş yönetiminin Vida’nın menajeri ile yaptığı 3.5 senelik anlaşma medyaya sızdı. Siyah-beyazlıların, Talisca için Benfica’ya yaptığı 18 milyon euro’luk teklife Portekiz ekibi ‘olumlu’ yanıt verdi ve ön protokol imzalandı
Kara Kartal'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala ilginç gelişmeler yaşanıyor. Domagoj Vida için Dinamo Kiev kulübüyle yapılan görüşmeler iki ileri-bir geri şeklinde ilerlerken; dün çarpıcı bir gelişme yaşandı ve siyah-beyazlı kulübün Vida ile yaptığı ön protokol sosyal medyaya düştü. Oyuncunun menajeri Cjvetkovic ile Beşiktaş yöneticisi Umut Güner'in imzası olan 3.5 senelik protokolde Hırvat stoperin alacağı rakamlar yer alıyor. 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye göre Vida yarım sezon için 1.1 milyon euro, gelecek sezon için 2.2, daha sonraki 2 sezon için ise 2.3'er milyon euro alacak. Ayrıca Hırvat oyuncuya performans primi olarak da 5 bin euro verilecek.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
İşi inada bindiren Dinamo Kiev Başkanı Surkis, 4 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için halen 4 milyon euro istiyor. Kara Kartal'ın daha önce Vida'ya karşılık Boyko ve 1 milyon euro teklifine karşılık Dinamo Kiev kulübü Matej Mitrovic ve 2 milyon euro istedi. Görüşmeler şu aşamada tıkanırken, 8 Eylül'le kadar farklı bir gelişme yaşanmazsa, Hırvat yıldız Ocak ayında Beşiktaş formasını giyecek.
TALISCA'NIN BONSERVİSİ TAMAM
Beşiktaş yönetimi, Benfica'dan bir sezonluk daha kiraladığı Anderson Talisca'nın bonservisini almak için tüm şartlarını zorladı ve sonunda Portekiz ekibini ikna etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 1 ay önce Portekiz kulübüne Talisca için ön protokol teklifi sunmuştu. Bu protokol gereği Talisca'nın bonservisi 15 Haziran'a kadar 18 milyon euro ödenmesi durumunda Beşiktaş'a geçecekti. Benfica ilk etapta rakamı 21 milyon euro, opsiyon süresini ise 31 Mayıs olarak düşündüklerini iletmişti. Fikret Orman isteğinde bastırınca sambacının da dönmemek istemesi Benfica'ya geri adım attırdı. Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve kulüpler arasında 'ön protokol' yapıldı.
ANDERSON'A İZİN YOK
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Anderson Talisca'nın, takıma verilen 3 günlük izinde de özel hazırlanan egzersiz programını eksiksiz yaptığı belirtildi. Brezilyalı oyuncu, kamplar ve normal sezon dahil tüm çalışmaların bitiminde yaptığı bireysel idmanlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yıldızın, "Sezona iyi başladığımı düşünmüyorum. Takıma katkımı artırmam lazım. Hedefim geçen sezonun da üzerine çıkmak" dediği öğrenildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
İşi inada bindiren Dinamo Kiev Başkanı Surkis, 4 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için halen 4 milyon euro istiyor. Kara Kartal'ın daha önce Vida'ya karşılık Boyko ve 1 milyon euro teklifine karşılık Dinamo Kiev kulübü Matej Mitrovic ve 2 milyon euro istedi. Görüşmeler şu aşamada tıkanırken, 8 Eylül'le kadar farklı bir gelişme yaşanmazsa, Hırvat yıldız Ocak ayında Beşiktaş formasını giyecek.
TALISCA'NIN BONSERVİSİ TAMAM
Beşiktaş yönetimi, Benfica'dan bir sezonluk daha kiraladığı Anderson Talisca'nın bonservisini almak için tüm şartlarını zorladı ve sonunda Portekiz ekibini ikna etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 1 ay önce Portekiz kulübüne Talisca için ön protokol teklifi sunmuştu. Bu protokol gereği Talisca'nın bonservisi 15 Haziran'a kadar 18 milyon euro ödenmesi durumunda Beşiktaş'a geçecekti. Benfica ilk etapta rakamı 21 milyon euro, opsiyon süresini ise 31 Mayıs olarak düşündüklerini iletmişti. Fikret Orman isteğinde bastırınca sambacının da dönmemek istemesi Benfica'ya geri adım attırdı. Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve kulüpler arasında 'ön protokol' yapıldı.
ANDERSON'A İZİN YOK
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Anderson Talisca'nın, takıma verilen 3 günlük izinde de özel hazırlanan egzersiz programını eksiksiz yaptığı belirtildi. Brezilyalı oyuncu, kamplar ve normal sezon dahil tüm çalışmaların bitiminde yaptığı bireysel idmanlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yıldızın, "Sezona iyi başladığımı düşünmüyorum. Takıma katkımı artırmam lazım. Hedefim geçen sezonun da üzerine çıkmak" dediği öğrenildi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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