Vida geliyor Talisca satın alınıyor

Kara Kartal'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala ilginç gelişmeler yaşanıyor.için Dinamo Kiev kulübüyle yapılan görüşmeler iki ileri-bir geri şeklinde ilerlerken; dün çarpıcı bir gelişme yaşandı ve siyah-beyazlı kulübün Vida ile yaptığısosyal medyaya düştü. Oyuncunun menajeri Cjvetkovic ile Beşiktaş yöneticisi Umut Güner'in imzası olanHırvat stoperin alacağı rakamlar yer alıyor.sezonunun ikinci yarısından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye göre Vida yarım sezon için 1.1 milyon euro, gelecek sezon için 2.2, daha sonraki 2 sezon için ise 2.3'er milyon euro alacak. Ayrıca Hırvat oyuncuya performans primi olarak da 5 bin euro verilecek.İşi inada bindiren Dinamo Kiev Başkanı Surkis, 4 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için haleno istiyor. Kara Kartal'ın daha önce Vida'ya karşılıkteklifine karşılık Dinamo Kiev kulübüistedi. Görüşmeler şu aşamada tıkanırken,Hırvat yıldız Ocak ayında Beşiktaş formasını giyecek.Beşiktaşyönetimi, Benfica'dan bir sezonluk daha kiraladığı'nın bonservisini almak için tüm şartlarını zorladı ve sonunda Portekiz ekibinietmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 1 ay önce Portekiz kulübüne Talisca içinteklifi sunmuştu. Bu protokol gereği Talisca'nın bonservisidurumunda Beşiktaş'a geçecekti. Benfica ilk etapta rakamıeuro, opsiyon süresini ise 31 Mayıs olarak düşündüklerini iletmişti. Fikret Orman isteğindesambacının da dönmemek istemesi Benfica'ya geri adım attırdı. Portekiz ekibi Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve kulüpler arasında 'Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Anderson Talisca'nın, takıma verilen 3 günlük izinde deeksiksiz yaptığı belirtildi. Brezilyalı oyuncu, kamplar ve normal sezon dahil tüm çalışmaların bitiminde yaptığı bireysel idmanlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yıldızın,dediği öğrenildi.